Retiren l'escut en honor a Joan Carles I de la plaça del Cinc d'Oros de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha retirat aquest dissabte la placa amb l'escut d'armes del rei emèrit Joan Carles I situada a la base de l'obelisc de la plaça del Cinc d'Oros, a la confluència de la Diagonal i el Passeig de Gràcia.Uns operaris han retirat la peça, d'uns 100 quilos, per col·locar-hi una llosa llisa. La retirada es produeix quatre anys després que la plaça deixés de portar el nom de Joan Carles I per passar a dir-se del Cinc d'Oros . "Ja no tenia cap sentit que l'escut d'armes del rei emèrit estigués en un espai que ja no porta el seu nom en una ciutat republicana", ha destacat el regidor de Memòria Històrica, Jordi Rabassa.Rabassa també ha manifestat que no ha de figurar en un espai públic quan el consistori barceloní ja va retirar el passat mes d'octubre la Medalla d'Or de la ciutat al rei emèrit. L'actuació s'emmarca en la commemoració del 90è aniversari de la Segona República.En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que l'escut és un element que ha quedat "descontextualitzat" en un lloc dissenyat inicialment per posar en valor la República i homenatjar el president de la Primera República espanyola, Francesc Pi i Maragall.Des de la regidoria de Memòria Democràtica també consideren que aquest element també "demostra els privilegis amb els quals encara explica la monarquia", i demanen reivindicar els valors democràtics. L'element, col·locat a la plaça el 1981, pel paper del monarca el 23-F, es traslladarà a les dependències municipals de la ciutat per conservar la peça.

