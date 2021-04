Quatre ferits a la muntanya de l'àrea metropolitana en menys de dues hores

Els Bombers han treballat en diverses actuacions al llarg del matí d'aquest dissabte. Concretament, en poc menys de dues hores han fet quatre sortides per atendre persones ferides, totes de caràcter lleu, al medi natural de l'àrea metropolitana de Barcelona.La primera actuació ha arribat a les 9.20 hores, a Vacarisses, on una dona havia patit un desmai en un corriol. Fins al lloc s'hi han desplaçat dos vehicles i un helicòpter. A les 9.54 hores han rebut un altre avís que un ciclista havia caigut a Can Codina, a Cerdanyola, i s'havia fet mal a la clavícula. Dues dotacions s'hi han desplaçat.Dos minuts més tard, a les 9.56 hores, els Bombers han atès -amb una dotació- una ciclista a la Coscollada, a Badalona. Havia patit una caiguda anant en grup. I, per últim, a les 11.15 hores, a Olesa de Montserrat, a la Font del Gavatxó, una persona havia relliscat mentre caminava fent una excursió. En aquest cas, han viatjat dues unitats dels Bombers.

