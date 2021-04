Robatori a l'estil de Hollywood: perforen una cambra cuirassada a Barcelona i s'emporten un milió d'euros en joies

Desarticulem amb @policia un grup criminal que havia robat joies en una casa de subhastes de Barcelona per valor d’un milió d’euros pic.twitter.com/RhtO0X5BpB — Mossos (@mossos) April 17, 2021

Els Mossos han desarticulat aquest divendres una banda criminal digna de protagonitzar una pel·lícula de Hollywood. Es tracta d'un grup que havia perforat la cambra cuirassada de la casa de subhastes Lamas Bolaño, al carrer Rosselló de Barcelona, aconseguint robar un milió d'euros en joies.Es tracta d'un robatori d'alta complexitat que el grup va preparar amb setmanes d'antelació al dia de la subhasta de les joies. Per entrar a l'edifici fingien ser turistes d'un alberg que hi havia just al costat de la casa. El dia de la subhasta del botí, van accedir a l'edifici a través d'una finestra que dona a la terrassa de l'alberg. I com tota bona pel·lícula d'atracaments, hi va haver contratemps: la cambra se'ls va resistir el primer dia i van haver de tornar-hi un segon.Per perforar la cambra van necessitar un trepant pneumàtic, fent un esvoranc a través del qual es van emportar tot el contingut. La policia no els havia pogut identificar fins ara, i ha estat per un error en el pla d'atracament: els lladres es van oblidar de desactivar una de les càmeres de seguretat. Així, el passat 7 d'abril els Mossos si la policia espanyola van detenir a quatre dels cinc membres del grup. Després de declarar davant del jutge, se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs a excepció d'un. Les joies encara no han aparegut.

