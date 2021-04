Detecten cloïsses amb coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

L'afectació del coronavirus, en aquest més de primer any de convivència amb la malaltia, se sap que pot infectar animals, especialment gats i fures. Ara, un grup d'investigadors de la Universitat de Compostela ha descobert que també pot infectar mol·luscs, com ara les cloïsses.En un treball conjunt amb la Confraria de Pescadors de Miño han detectat el SARS-CoV-2 en aquests exemplars de la costa gallega. Tot i així, tal com ha puntualitzat el treball, "en un estat no infecciós i en un alt grau de degradació de l'àcid nucleic", cosa que suposa "un risc pràcticament nul" de contagi amb la ingesta d'aquest mol·lusc.La motivació d'aquest estudi va ser en detectar la presència del virus en femta de pacients infectats així com en les aigües residuals.

