«No saps res, Jon Snow»: 10 anys de l'estrena de «Game of Thrones»

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 14, 2021

I want every 432 minutes i wasted watching season 8 removed from my memory bank https://t.co/46HoLmVoDN — Aurelia ⟭⟬⁷ (@AureliaOT7) April 14, 2021

if HBO wants me to watch a Game Of Thrones spin off I want a personal apology for season 8. 12 pt font, double spaced, no funny business on the margins — Astead (@AsteadWesley) April 14, 2021

They gave Zack Snyder 70 something million bucks to "fix" Justice League.



Fix season 8. You could probably do it in three episodes. https://t.co/27qMD3iFjC — John Hornor Jacobs (@johnhornor) April 14, 2021

Un d'aquests projectes de sèrie en fase de producció es titula 9 Voyages i està sent desenvolupada pel creador de Roma, Bruno Heller. Se centra en Lord Corlys Velaryon, Senyor de les Marees, cap de la Casa Velaryon i marit de Rhaenys Targaryen. La segona sèrie treballa amb el títol provisional de 10.000 Ships i la trama gira al voltant de la reina guerrera Princesa Nymeria, una venerada avantpassada de la Casa Martell que va fundar el regne de Dorne.

Game of Thrones és una de les millors sèries del segle XXI. Milions de fans segueixen recordant els brillants moments que els va brindar HBO a través de vuit temporades i més de setanta episodis sobre l'univers creat per George R.R. Martin. El 17 d'abril de 2011, la plataforma estrenava el primer capítol de la sèrie que ho canviaria tot per sempre i durant una dècada seria imbatible: a nivell d'audiències, en expectació pels nous capítols i en producte de masses.La sèrie va ser una absoluta fantasia per a milions de persones que, atònites, veien capítol rere capítol com la trama els descol·locava completament. Gràcies a una gran ambientació, a una inversió monumental d'HBO per a la producció -que va acabar sent abismal- i un gran repartiment d'intèrprets, Game of Thrones és una sèrie de culte, una sèrie polèmica i una sèrie blockbuster. Tot a la vegada.Tot i el seu èxit d'audiència, una gran majoria de seguidors ha incendiat la xarxa per reclamar a la plataforma que es disculpin per la vuitena temporada. La fornada de capítols que va suposar el final de la sèrie va aixecar moltíssima polseguera per dues raons: no estar basades en cap llibre de Martin i les llicències gratuïtes sense sentit dels guionistes. Aquest abril se celebra el desè aniversari de l'estrena de la sèrie i arran d'una piulada de GoT, els fans han començat a recordar els desastres de la vuitena.Desenes de milers d'interaccions han criticat moltes de les decisions de guió que es van prendre fa dos anys: des del final tràgic de personatges a trames deixades a un marge sense cap mena de conclusió. Fins i tot s'han fet proclames per a permetre que els creadors de la sèrie de Game of Thrones facin com Zack Snyder -que va corregir la pel·lícula de la Justice League-.HBO vol estirar el màxim Game of Thrones. El seu èxit amb la sèrie original -adaptada de les obres de George R.R. Martin- els ha motivat per preparar tot un ventall enorme de spin-offs sobre les aventures, desavinences i traïcions del Set Regnes. La plataforma ja va afirmar que té dues noves produccions en marxa: House of Dragons -a punt, que explica la història dels Targaryen-; Tales of Duk and Egg - que situarà l'espectador 90 anys abans dels esdeveniments de la sèrie original, centrant-se en dos personatges-. Ara, però, se n'han afegit dues més, sumant fins a sis amb l'original del 2011.

