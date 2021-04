Per què no hem d'arrencar-nos les crostes d'una ferida?

És habitual, especialment entre la canalla, fer-se ferides. Genolls, braços, cames... per diferents parts del cos. El procés natural és que cicatritzin i aparegui una crosta, que no és altra cosa que un fre a la sang, reparació del teixit i tancament de la ferida. Però, i si la gratem?Andrea Combalia, membre de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, ha publicat un manual, Piel Sana in Corpore Sano, en què parla sobre aquest aspecte, així com d'entre altres. Explica que les crostes són una barreja de globus vermells amb plaquetes que eviten la sortida de sang i protegeix la ferida de l'exterior.En arrencar-la "s'altera més" aquesta reparació engegada per l'organisme i "quedarà una pitjor cicatriu, amb un pitjor aspecte estètic". A més, existeix la possibilitat que s'infecti "amb els microorganismes que hi ha a les nostres mans".La doctora ha explicat que la formació de la crosta "són restes seques de sang que s'adhereixen a la superfície de la pell" i ha recalcat el paper que juguen mentre es cura una ferida. Tot i així, no sempre es regenera la part afectada."La idea que les cicatrius es poden dissimular, però no hi ha una eina per eliminar-les totalment. Tot depèn del procés de curació i de la seva mida. Només així quedaran en millors o pitjors condicions"; ha precisat. També ha apuntat que deixar les ferides obertes o tapades, dependrà de cada cas, si s'ha patit un traumatisme i si és fruit d'una intervenció quirúrgica, que caldrà el consell dels especialistes.En el cas que no tinguin aquest origen, Combalia, com poden ser rascades, amb l'aplicació d'aigua i sabó i pot, o no, tapar-se. L'especialista ha aconsellat demanar l'opinió a una dermatòloga.

