Aragonès reclama a Junts fer el «pas definitiu» per formar el nou Govern

En el primer discurs de la seva investidura fallida, Pere Aragonès va deixar clar que aspirava a liderar la "nova Generalitat republicana" , un concepte que ha tornat a defensar en l'acte que ERC ha promogut aquest dissabte per celebrar els 90 anys de la primera victòria republicana a Barcelona i de la proclamació de la República Catalana. Però, per posar els peus a Palau, Aragonès haurà d'arribar a un pacte amb Junts. En la seva intervenció, el candidat d'ERC s'hi ha referit. Ha demanat al seu soci al Govern passar dels "passos tímids i petits" al "pas definitiu" per posar en marxa la legislatura."No podem perdre més temps", ha afirmat el coordinador nacional d'ERC en l'acte a les Quatre Columnes de Montjuïc, a la plaça Josep Puig i Cadafalch, on ha tornar a subratllar el valor de l'acord previ amb la CUP. "No podem xutar la pilota endavant", ha insistit Aragonès, que ha demanat disposar de manera immediata d'un pressupost per a l'any 2021 i reactivar la taula de diàleg amb l'Estat un cop es disposi del nou executiu. L'actual vicepresident ha definit com a imprescindible "aprofitar tota la força democràtica" que concedeix l'"àmplia majoria republicana i independentista" del Parlament després de les eleccions del 14 de febrer. "Ara és el moment de superar la crisi, respirar il·lusió i esperança, sense deixar ningú enrere", ha recalcat.El candidat d'ERC, que ha tancat l'acte d'aquest dissabte després de la difusió d'un vídeo d'Oriol Junqueras des de la presó de Lledoners en què animava a fer possible el projecte republicà per construir una societat "més justa i lliure", ha establert un paral·lelisme entre el 14 de febrer del 2021 -data dels últims comicis- i el 14 d'abril del 1931, en què es va proclamar la República des de la plaça de Sant Jaume. "És l'hora de reprendre el camí que es va obrir aquell 14 d'abril. És l'hora de reprendre el camí de la Catalunya republicana", ha reblat.En l'acte de commemoració de la fita republicana també hi han intervingut el president d'Esquerra Barcelona, Gerard Gómez del Moral; el diputat i cap del grup municipal a Barcelona, Ernest Maragall; la regidora Elisenda Alamany; i la consellera de Justícia, Ester Capella, entre d'altres. "Barcelona demana a crits un govern que l'escolti", ha expressat Maragall, crític amb l'executiu dels comuns i el PSC a la ciutat. "Som l'opció transformadora", ha insistit Maragall. Al seu torn, Gómez del Moral ha posat el partit com a vector de canvi republicà a la capital catalana, com també ho va ser -ha recordat- fa 90 anys. "Estem preparats per tornar a guanyar, com el 2019. Davant de tants dubtes en la governança de la ciutat, nosaltres tenim un projecte sòlid", ha expressat el líder de la formació a la capital catalana.Les paraules d'Aragonès arriben l'endemà que ERC i Junts celebressin una reunió telemàtica dels equips negociadors habituals per aplanar el camí de la investidura i la formació del futur Govern, encallada des de fa setmanes. Damunt la taula, com des de fa una setmana, hi havia el programa del futur executiu, les maneres de coordinar-lo i com estructurar-lo , segons diverses fonts consultades per, veus que van detallar que aquest divendres no s'havia avançat en l'arquitectura del Govern i sí en el pla de legislatura. Es preveu una negociació de recorregut lent, apunten els coneixedors dels contactes entre les dues principals forces independentistes.Sobre les converses hi sobrevola la batalla pel relat de la negociació: ERC comença a impacientar-se perquè el calendari continua corrent i no hi ha avenços palpables de cara al gran públic, mentre que Junts insisteix que calen "setmanes" de més converses per evitar "mesos de discrepàncies" quan es torni a posar en marxa el Govern de coalició, segons fonts del partit. Es vol evitar, en tot cas, les pugnes constants de l'última legislatura.Dirigents de la formació de Carles Puigdemont es mostren confiats que hi haurà una entesa global sobre el programa i la composició del futur executiu -sempre amb el temor que, un cop es tanqui l'acord amb ERC, calgui negociar amb la CUP més serrells per un pacte a tres bandes-, però encara no la situen en el calendari. Els republicans sí que tenen tancat un pacte amb els anticapitalistes , que van votar a favor de les dues investidures d'Aragonès, però Junts la considera insuficient. "Les coses s'han de fer bé", repeteixen a les files del partit de Puigdemont. "Cal convergir cap a un acord de tres forces polítiques", remarcaven dijous al matí fonts oficials de la formació.Ha estat una setmana de retrets subtils entre les dues formacions. Dimecres a la tarda, ERC posava de manifest que el document enviat dissabte sobre el format i les polítiques del futur Govern no havia rebut resposta per part de Junts. El text es va tractar per primera vegada en una cita presencial dimecres de la setmana passada, en la qual els negociadors del partit de Puigdemont van demanar més concreció. Tot i que el document final tramès dissabte ocupa 60 pàgines, Junts ha volgut "desmitificar-lo". Ho va fer aquest divendres Elsa Artadi, portaveu de la formació i integrant de les negociacions, en una roda de premsa des de l'Ajuntament de Barcelona en la qual va definir com a "compendi" d'altres textos el document que els va fer arribar ERC fa pràcticament una setmana . Fonts republicanes també van transmetre després de l'última reunió que Junts només els ha ofert una "resposta parcial" al document i que continuaran esperant una anàlisi més completa del text.La percepció que les negociacions avancen lentament també han motivat un missatge d'Òmnium, que aquest dissabte ha reunit la seva junta directiva per presentar el document polític Per un país culturalment viu, socialment just i políticament lliure . L'entitat sobiranista ha reclamat a ERC i Junts sortir de l'"atzucac institucional" per no malbarat la majoria de les eleccions del 14-F. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha exposat la necessitat de bastir una "estratègica compartida, ambiciosa i guanyadora" del sobiranisme, i ha sol·licitat "no prescindir de ningú" en el camí cap a l'estat propi. En aquest sentit, ha destacat la feina "ingent" que es fa des de l'exili, tot destacant l'"esforç d'internacionalització" del Consell per la República, un dels esculls de la negociació per arribar a un pacte de legislatura.

