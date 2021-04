Millo: «Quan soc a Catalunya vaig amb escorta»

La teva historia és ben trista

17 d'abril de 2021

Eres un independentista radical, vas deixar Unió dient que els deixaves perquè no eren independentistes, els de CDC et van oferir unir-te a ells i ho vas rebutjar perquè vas dir que no eren prou independentistes i vas anar a ERC dient que aquests sí que eren més independentistes, però vas cometre l'error de demanar que et donessin un carrec altíssim, no te'l van donar i et vas emprenyar, i llavors vas dir "Dons ara m'en vaig al PP!", com un nen petit enrabiat. I així vas passar de ser un independentista radical a ser un traidor a Catalunya. I no diguis mentides de que has d'anar amb escolta, perquè quan vens a Catalunya la gent pasa de tu olímpicament, no et facis la víctima. Ara estas a la acció exterior de la junta d'andalusia: realment, no hi ha millor lloc per a tu, estas on et correspon. Un independentista radical que va canviar de bandol, enrabiat com un nen petit, perquè no li van voler donar el carrec alt que ell volia: quina baixesa humana. Adeu, (ex)independentista radical.