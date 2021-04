L'economista i exdiputat de Junts Oriol Amat serà el nou rector de la Pompeu Fabra

L'economista i exdiputat de Junts pel Sí Oriol Amat serà el nou rector de la Universitat Pompeu Fabra, al ser l'únic candidat a formalitzar la seva candidatura per succeir l'actual titular, Jaume Casals. Amat és també degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, responsabilitat per la qual va ser elegit el febrer passat.Oriol Amat coneix bé la casa que ara governarà, ja que n'és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la que és considerada una de les deu universitats joves més importants del món. També és doctor de Ciències Econòmiques per la UAB i pertany al consell assessor de la Cambra de Comerç de Barcelona.Amat va ser diputat de la coalició Junts pel Sí en la legislatura 2015-17. Va entrar al Parlament dins del bloc convergent, però mantenint sempre la seva condició d'independent. Amb anterioritat, va ser membre del Consell Assessor per a la Reactivació i el Creixement de Catalunya, creat pel Govern d'Artur Mas.

