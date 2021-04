Google Earth llança un «time-lapse» per veure l'impacte del canvi climàtic

Google Earth ha llançat la funció time-lapse per mostrar com ha evolucionat la Terra en els darrers 37 anys. La funcionalitat aprofita 24 milions de fotografies captades per satèl·lit des del 1984 fins al 2020.A aquest servei es pot accedir en aquest enllaç o a la pàgina de Google Earth, fent clic a la roda de timó de la columna de l'esquerra i buscant Time-lapse. És l'actualització més important de Google Earth des del 2017 i, "el vídeo més gran del món sobre el nostre planeta".La funcionalitat permet observar els efectes del canvi climàtic sobre la Terra, i s'hi poden triar cinc temàtiques: els canvis forestals, el creixement urbà, l'escalfament del planeta, les fonts d'energia i la fràgil bellesa de la terra.

