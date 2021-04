Presó provisional i sense fiança per a l'home detingut pel feminicidi de Manresa

La magistrada del jutjat de Violència de Gènere de Manresa ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut per haver assassinat la seva exparella dimecres al migdia a Manresa El detingut ha passat a disposició judicial aquest migdia després d'haver estat detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa des del passat dimecres a la tarda, quan va ser detingut després de ser atès a l'hospital de Sant Joan de Déu de les ferides que s'havia autoinfligit.La jutgessa manté la causa oberta contra ell per assassinat.

