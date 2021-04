Sanitat respon a Ayuso que les empreses no vacunaran «en cap cas»

El Ministeri de Sanitat ha assegurat en un comunicat que "en cap cas" s'ha considerat la possibilitat que empreses privades participin en l'adquisició i administració de vacunes contra la covid-19 a les seves plantilles. Aquest divendres la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso havia obert la porta a l'opció que les companyies vacunessin.En paral·lel, l'executiu que encapçala Pedro Sánchez subratlla la "importància" de l'acord dels estats membres de la Unió Europea per adquirir vaccins. L'acord confirma la participació dels Estats en el procediment d'adquisició de vacunes, que alhora convenen no iniciar procediments de compra dels productes que són objecte de negociació per l'estratègia europea. Alhora recorda que totes les vacunes autoritzades per l'EMA són dins d'aquesta estratègia.