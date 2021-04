Pilarín Bayés pateix una aparatosa caiguda

Dos dits trencats, una cella cosida i un ull morat. Aquest és el diagnòstic final de Pilarín Bayés després d'una forta caiguda que va patir aquest dijous. En un vídeo compartit per ella mateixa a les xarxes socials, la ninotaire explica que es va "fotre de lloros". "Mireu com he quedat!", diu.Malgrat l'aparatós aspecte de les ferides, Bayés no ha perdut el seu innat optimisme. En el vídeo, que podeu veure a continuació, assegura (amb un gran somriure) que encara pot signar llibres i que, per tant, no faltarà a la cita de Sant Jordi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor