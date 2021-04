Mor als 52 anys Helen McCrory, actriu de «Peaky Blinders» i «Harry Potter»

L'actriu de Peaky Blinders, Helen McCrory, ha mort als 52 anys a causa d'un càncer. L'anunci l'ha fet el seu marit, l'actor Damian Lewis, que a través d'una piulada a Twitter ha expressat el seu dolor: "Amb el cor trencat anuncio que després d'una heroica batalla contra el càncer, la bella i poderosa dona Helen McCrory, ha mort en pau a casa, rodejada de la seva família i amics. Ha mort com vivia. Sense por. Déu, l'estimem i sabem com som d'afortunats per haver-la tingut en les nostres vides. Brillava tan intensament... Marxa ara, petita, a l'aire, i gràcies", ha escrit Lewis.



McCrory va néixer a Londres el 17 d'agost de 1968, mare de dos fills amb Lewis. Fou coneguda per participar en la sèrie Peaky Blinders i el famós film de Harry Potter. L'artista també ha tingut un paper destacat en la pel·lícula bibliogràfica de la reina d'Anglaterra, The Queen, on va interpretar a Cherie Blai, la dona del primer ministre Tony Blair.





