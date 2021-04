Renfe ven bitllets d'AVE a 19 euros per a després de l'estat d'alarma

Renfe ha començat a vendre aquest divendres bitllets per viatjar en trajectes d'AVE i Llarga Distància des de 19 euros, a partir del 10 de maig, el dia en què acaba l'estat d'alarma i podrien aixecar-se part de les restriccions de mobilitat.La promoció coincideix amb l'arribada aquella data de l'operador francès de baix cost Ouigo , el primer competidor de Renfe per la liberalització del ferrocarril. La companyia començarà a operar el 10 de maig trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.Els bitllets es podran comprar per viatjar fins a l'11 de desembre. La promoció vol incentivar la venda anticipada dels serveis comercials per a l'estiu i la tardor, segons la companyia, que aquest any celebra el 29 aniversari de l'inici del servei d'alta velocitat i el 80 aniversari de l'empresa.

