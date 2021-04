Ayuso plagia el protocol de la Generalitat pel 14-F

El protocol Covid de les eleccions a la Comunitat de Madrid està, en part, plagiat del de les eleccions catalanes del 14F. En alguns apartats, se n’ha copiat literalment, paraula per paraula, gairebé la meitat del text #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/nXIlL5Se21 pic.twitter.com/XPZ1iWQrhE — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) April 16, 2021

Que Catalunya celebrés eleccions en plena pandèmia va ser motiu de dures crítiques des de molts indrets de l'Estat. Tot i les previsions catastrofistes, l'organització de la Generalitat va donar els seus fruits: no hi ha cap evidència que la jornada de votació afectés a les xifres de contagis. El protocol electoral per prevenir contagis el 14-F, doncs, va ser un èxit. Tant, que la Comunitat de Madrid ha decidit imitar-lo pels comicis d'aquest proper 4 de maig. Bé, imitar-lo no... plagiar-lo.Tal com ha explicat aquest divendres el Planta Baixa de TV3, el protocol electoral presentat per l'equip d'Isabel Díaz Ayuso conté fragments (i no pas pocs) copiats del document de les eleccions catalanes. Frases i paràgrafs sencers. Expressions literals. A més, segons ha recollit el mateix programa, l'executiu madrileny no ha demanat permís ni ha consultat absolutament res al Govern. Simplement ha tirat pel dret. Copiar i enganxar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor