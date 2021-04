82 societats científiques demanen als polítics que no parin de vacunar

Altres notícies que et poden interessar

Crida de 82 societats científiques de l'Estat perquè no es deixi d'immunitzar la població contra el coronavirus. En un manifest conjunt, demanen al govern espanyol i a les autonomies que no aturin la vacunació i que es posin d'acord en el control de la pandèmia."El nostre primer i principal missatge a les autoritats polítiques és el següent: vacunin, I als ciutadans aquest altre: que es vacunin", arrenca el manifest de les societats científiques, que representen 200.000 professionals sanitaris.El mateix dia que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit que si no arriben més dosis de les vacunes "es tancaran els centres de vacunació massiva" la setmana vinent a la seva autonomia, les associacions reclamen que les administracions coordinin les seves polítiques i els seus missatges per generar confiança.El comunicat també aposta perquè les noves evidències científiques siguin traduides a recomanacions pels experts i no pels polítics. També exigeix "un canvi radical de tendència en la inversió pública per a I+D+i", polítiques de salut pública i més recursos per a l'atenció primària.

