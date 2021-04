Johnny Depp: «Estic feliç de ser a Barcelona, la ciutat on hi ha el Guernica»

Johnny Depp ha presentat aquest divendres a Barcelona el seu darrer film, El fotógrafo de Minamata, en el marc del BCN Film Fest. L'actor nord-americà, protagonista i productor de la pel·lícula, és la gran estrella d'aquesta edició del festival (juntament amb Isabelle Huppert), tal com s'ha pogut comprovar amb la gran expectació al voltant de la seva roda de premsa d'aquest matí abans de l'estrena del film. Depp ha mostrat la seva admiració cap a Eugene Smith, el fotoperiodista que encarna a la pel·lícula, de qui ha lloat el "compromís" amb la seva professió i el fet que d'alguna manera es prestés a "matar una part de la seva ànima" en cada fotografia que va fer, sent als llocs dels fets per testimoniar tragèdies com la de Minamata.Relaxat i afable, i amb una hora i mitja de retard, Johnny Depp ha comparegut davant dels mitjans a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona. En la trobada posterior amb els periodistes, l'actor ha intentat lloar la capital catalana, però ha acabat patinant: "Estic molt content de ser a Barcelona, la ciutat on hi ha el Guernica". Quasi, Mr. Depp.Depp i el director de la pel·lícula, Andrew Levitas, han defensat la cinta, una aproximació a la vida del fotògraf Eugene Smith. En concret, la cinta se centra en el treball del fotoperiodista nord-americà a la ciutat de costa japonesa de Mianmata després que els seus habitants fossin massivament enverinats l'any 1971 pels vessaments reiterats de mercuri al mar per part d'una indústria.Depp s'ha declarat admirador de Smith, i ha assegurat que el film ha estat l'ocasió de capbussar-se en la seva figura, podent "cavar" fins a trobar quin era en realitat el propòsit del personatge. "És una gran responsabilitat retratar-lo a ell i el seu llegat de la millor manera", ha confessat Per l'actor, el fotoperiodista era una persona entregada a la seva feina, "compromesa", i que d'alguna manera es va deixar "un tros d'ànima" en cada fotografia que feia.Depp, a qui el festival ha agraït la presència regalant-li un llibre de fotografies de Barcelona de Daniel Venteo, ha vinculat aquest patiment i la duresa de la vida del fotògraf amb el seu "art". Quant a ell, ha dit que no es considera un artista, però sí algú que amb la seva feina d'aproximació "honestament a les intencions orgàniques del personatge", crea "com una pintura invisible".A propòsit de la tragèdia de Minamata i de l'existència o no del "mal", Andrew Levitas ha fet una lectura en positiu de com Smith era capaç de "capturar el millor i el pitjor" en les situacions més difícils. Pel director, el gran propòsit de la pel·lícula ha estat "donar veu a les víctimes de Minamata d'aleshores i d'ara". A més, tant Depp com ell han lloat la feina dels centenars d'extres no professionals que es van implicar en el rodatge al Japó.Depp no s'ha estat de fer un comentari sobre l'actualitat política al seu país i, a propòsit d'una pregunta sobre les adversitats de tota mena que travessa el planeta actualment, l'actor ha llençat un "siguem optimistes, Trump ja no hi és".Acte seguit, l'actor ha dit que l'expresident nord-americà ha sigut com un "gran albatros que ha rondat sobre el coll dels Estats Units i de la majoria de països", i també "una espina clavada" en la història del seu país. Un tipus, ha afegit, que "s'ha equivocat terriblement" ja des d'abans d'accedir al càrrec de president, i que "ho feia tot per sortir-se amb la seva, i va trigar molt a veure que la cosa no funcionava així".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor