Air Nostrum demana un rescat de 103 milions al govern espanyol

L'aerolínia valenciana Air Nostrum ha anunciat aquest divendres que ha demanat 103 milions d'euros del fons de rescat habilitat pel govern espanyol per ajudar empreses estratègiques a superar la crisi per la pandèmia.L'empresa franquiciada d'Iberia per a vols regionals ha formalitzat al matí la sol·licitud per garantir els recursos que li permetin superar la davallada d'ingressos per la caiguda del trànsit aeri derivat de la pandèmia, a més d'assegurar la connectivitat i garantir els llocs de treball, segons ha informat la companyia.Air Nostrum va perdre 129 milions d'euros el 2020 a conseqüència de la crisi sanitària, que ha llastat els comptes de tot el sector aeri per les limitacions de mobilitat. L'empresa calcula que podria tornar el préstec en set anys.Tots els empleats de l'empresa estan en un ERTO per força major des del març del 2020. L'aerolínia va presentar el novembre de l'any passat un pla d'ajustaments que incloïa reduir la flota en 14 avions i retallar els costos salarials un 25% per evitar acomiadaments "en la mesura del possible", segons va dir l'empresa en un comunicat.Air Nostrum va anunciar a principis d'abril un augment de l'oferta de vols del 40% respecte al mes de març, "amb l'objectiu de garantir la mobilitat, en especial a les zones en què la connexió aèria és més necessària".

