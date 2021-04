Kilian Jornet i Emelie Forsberg tenen la seva segona filla

Kilian Jornet i Emelie Forsberg han estat pares per segona vegada, com han difós tots dos a través de les xarxes socials. Els dos atletes ja van ser pares per primer cop el maig del 2019, quan va néixer la Maj.Ara els dos esportistes han compartit imatges de la criatura a Facebook i Instagram. A la xarxa de fotografies, Forsberg ha acompanyat les fotografies del missatge: "Ja és aquí! Una mai pot esperar tant de temps per una cosa tan bona.La notícia del naixement ha coincidit amb la confirmació que Jornet tornarà a intentar escalar l'Everest el mes vinent, segons TV3.

