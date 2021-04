Catalunya Ràdio estrena aquest diumenge «El segrest», la sèrie de Carles Porta

Catalunya Ràdio estrena aquest diumenge la sèrie El segrest a l'antena. Des de la seva estrena l'octubre del 2020, ha tingut 796.000 reproduccions al web i l'app de l'emissora, unes xifres que el consoliden com la sèrie en podcast de més èxit. Al llarg de 25 capítols, la veu del periodista especialitzat en la investigació de crims, Carles Porta, dona prioritat a les intervencions reals dels protagonistes d'aquest cas i en desfà l'entrellat.



La sèrie està gravada amb so binaural, que genera a l'oient una sensació immersiva quan s'escolta amb auriculars. Maria Àngels Feliu, coneguda com la farmacèutica d'Olot, va patir un dels captiveris més llargs de l'Estat amb 492 dies de captiveri en un forat sota terra de la mida d'un armari.

