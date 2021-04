Barcelona amplia el Pla de Barris amb 54 milions per a Nou Barris i Horta-Guinardó

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres l'ampliació del Pla de Barris, que preveu implementar 200 actuacions repartides entre els districtes d'Horta-Guinardó, amb una inversió d'11 milions d'euros al Carmel i Can Baró, i Nou Barris, amb un pressupost de 43 milions.L'habitatge i els projectes de suport psicològic per a persones en situació de vulnerabilitat residencial són eixos centrals de les iniciatives que s'aplicaran als dos districtes. També es posen a disposició dels veïns dispositius d’orientació laboral, programes de formació ocupacional i de regularització mitjançant la contractació i l’homologació d’estudis.En el cas de Nou Barris, el Pla de Barris reforça amb algunes actuacions el desenvolupament del comerç de proximitat de forma simultània al Pla de Desenvolupament Econòmic del districte. Pel que fa al Carmel i Can Baró, destaca la implantació d’un mercat itinerant a Can Baró, així com es buscarà potenciar el comerç de proximitat al districte. Una tercera línia de treball comuna treballa en la recuperació de la memòria històrica dels barris.A Nou Barris, el pla es manté a Roquetes, Trinitat Nova i Zona Nord amb el manteniment de projectes estructurals i es desplega a Verdum, La Prosperitat, el Turó de la Peira i Can Peguera. El pressupost en l’eix Educació i Salut Pública del Pla de Barris de Nou Barris és de 14.850.000 euros; la partida més important a tots els plans de barris amb l’excepció de la Zona Nord i Can Peguera. Es contractaran educadors socials i es faran obres de millora a 19 centres educatius, a més de promoure activitats extraescolars i aprenentatge d'oficis.També s’impulsa la transformació del parc del Turó de la Peira i es millorarà la connexió amb Can Peguera. Es remodelaran la plaça Verdum i la plaça Roquetes, el carrer Pedrosa a Trinitat Nova, es reurbanitzarà el carrer Llopis i el Pla dels Cirerers, s’adequarà provisionalment una part de l’Espai de la Ideal Flor de La Prosperitat per a usos esportius i comunitaris.Al Carmel, el Pla de Barris invertirà 1,8 milions d’euros amb l’objectiu d’abordar de manera integral les situacions de vulnerabilitat residencial al Carmel i en la promoció de la rehabilitació d’habitatges i la regeneració urbana.També es manté actiu tant al barri del Carmel com a Can Baró el programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat. S'invertiran 3,9 milions d'euros en millores de l'espai públic i 2,9 milions en l’àmbit educatiu, esportiu i de la salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor