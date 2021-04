El 20% dels joves que ja han passat la Covid es poden tornar a infectar

Altres notícies que et poden interessar

El 20% dels adults joves que ja han passat la Covid-19 poden tornar a infectar-se si s'exposen altre cop al coronavirus. Així ho ha determinat una investigació presentada al mitjà especialitzat The Lancet Respiratory Medicine a través de pacients de l'exèrcit dels Estats Units a l'hospital Mount Sinai de Nova York. Segons expliquen , els joves que es reinfecten pateixen una infecció molt més lleu que les persones que es contagien per primer cop. Fins i tot poden arribar a ser asimptomàtics, un fet problemàtic, ja que poden contagiar altres persones sense saber-ho.Els autors de la investigació recomanen de manera contundent que els joves que han passat el coronavirus es vacunin igualment per augmentar la seva immunitat i no convertir-se en agents de contagi.Els pacients que han format part de la investigació són marines de l'exèrcit estatunidenc: 3.076 soldats entre 18 i 20 anys, dels quals 189 tenien anticossos contra el virus. L'estudi se centra en la vida als quarters de l'exèrcit, però els seus resultats apunten a tots els àmbits en els quals es mouen els joves. L'anàlisi estadística realitzada pels investigadors certifica que haver passat la covid redueix el risc de contraure el coronavirus en un 82% en adults joves. El punt diferencial que determina -segons l'estudi- que un jove que ja ha passat es torni a infectar és el nivell d'anticossos que té al cos després d'haver passat per primer cop la malaltia.Aquest baix nivell d'anticossos permet, però, a que la càrrega viral de la infecció sigui baixa i afecti molt poc al pacient. Un 84% dels casos de reinfecció detectats en l'estudi van ser asimptomàtics, mentre que entre els joves marines que van contraure la covid per primera vegada els asimptomàtics van ser un 68%.

