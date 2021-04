Condemnat a 31 anys de presó l'autor principal de la violació múltiple de Sabadell

La secció 6a de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres dels quatre processats per la violació múltiple comesa el 3 de febrer de 2019 , en un local abandonat al barri de Can Feu, després que se celebres el judici entre els dies 6 i 7 d'abril . Els jutges han imposat 31 anys de presó per al principal acusat, Mohamed A., i 13 anys i sis mesos a Roduane O i Jawad B. i ha quedat absolt Mustapha B.També s'ha establert una pena de cinc anys de llibertat vigilada, que s'aplicarà un cop estigui complerta la condemna, i el pagament d'una indemnització de 60.000 euros per a la víctima, així com les costes del procés. En relació amb l'expulsió del país, tal com s'havia demanat, un cop tinguin el tercer grau s'estudiarà aquesta possibilitat.En el dictamen, els magistrats han imposat la pena per a Mohamed "com a autor material d'una agressió i cooperador necessari de les altres dues que va patir la victima" per, entre d'altres raons, "l'incontestable" resultat de l'Institut Nacional de Toxicologia de mostres extretes de la vagina de la noia. I als altres dos per no evitar-ho i, per tant, "van col·laborar de manera activa en crear el clima intimidatori". Així mateix, ha indicat que tots tres van "crear un escenari de temor ambiental en tot el local, com ho haurien fet una banda violenta".En l'escrit, s'ha preservat bona part del relat de la víctima , que en el moment dels fets tenia 18 anys, i així ho ha subratllat el tribunal qualificant de "creïble" el seu testimoni i, per contra, ha qualificat "d'inversemblant" la versió de l'acusat que va declarar, durant la vista, que les relacions van ser consentides.Tot i així, en la resolució s'ha subratllat que, encara que al local hi havia les tres persones condemnades, i l'altre acusat que està fugat amb una ordre de crida internacional , així com dues persones no identificades, no s'han jutjat els suposats autors de les altres dues violacions que va patir la jove. També ha mostrat conformitat amb la quantia de l aindemnització pel "patiment" i "no només per lesions físiques sinó que, a més, ha requerit i continua fent-ho, tractament psicològic".Mustapha B. ha quedat en llibertat en no poder demostrar que es trobava al lloc i a les hores dels fets. Tanmateix, el dictamen s'ha pronunciat sobre la roda de reconeixement, feta durant la instrucció del cas , quan va ser detingut. S'ha recordat la "irregularitat" d'aquesta pràctica i que suposa "insuficient" per acreditar culpabilitat de l'acusat.

