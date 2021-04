Vergés reclama a Sánchez més vacunes en la visita del govern espanyol a Amer

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest divendres la seu de l'empresa Hipra, que està desenvolupant dues vacunes contra el coronavirus. La peculiaritat de la visita és que la companyia està establerta a Amer, el poble on va néixer Carles Puigdemont. Sánchez hi ha acudit acompanyat de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i del titular de Ciència i Innovació, Pedro Duque. Durant la visita, la consellera de Salut, Alba Vergés, li ha traslladat a necessitat que Catalunya rebi més vacunes i que el govern espanyol no "confongui" amb els topalls de les edats per cada vacció, que en les últimes setmanes han anat variant i han obligat a variar els plans.Catalunya, de fet, ha reformulat el pla de vacunació , i ha demanat espaiar les dosis de Pfizer -fins ara la que menys problemes està donant- per administrar-ne més. "L'única resposta que tenim és que ja ho veurem", assenyalen fonts de Salut consultades per. La presència de Vergés, segons recalquen les mateixes fonts, ha obeït a la voluntat de traslladar-li en privat la necessitat que arribin més vacunes a Catalunya i, també, per fer costat a l'empresa gironina, implicada en la lluita contra la pandèmia.Hipra té dues vacunes en marxa contra el coronavirus, una d'elles en col·laboració amb l'Hospital Clínic. L'empresa gironina ha estat sempre dedicada a la salut animal, vaccins inclosos, però amb la pandèmia ha estrenat una divisió sobre salut humana. La visita arriba en plena campanya de vacunació, que s'està accelerant malgrat els entrebancs amb els quals ha topat la distribució d'Astrazeneca i Janssen. En les últimes 36 hores, a Catalunya s'han vacunat més de 100.000 persones, la xifra més alta des que va arrencar la campanya per immunitzar de manera massiva la ciutadania.La visita de Sánchez és la primera a Catalunya des de les dues investidures fracassades de Pere Aragonès. El president del govern espanyol ha estat bel·ligerant aquesta setmana contra el Consell per la República, l'organisme establert a Waterloo que lidera Puigdemont, arran de la identificació ciutadana que ha posat en marxa. "El DNI català no serveix per res però costa nou euros", va assenyalar Sánchez des del Congrés dels Diputats en un ple sobre fons europeus i balanç de l'estat d'alarma.El desplaçament del president espanyol i dels tres ministres ha generat, com era d'esperar, controvèrsia política, de la qual no s'ha escapat la presència de la consellera Vergés. Laura Borràs, presidenta del Parlament i dirigent de Junts, ha assegurat des de les Borges Blanques que el líder del PSOE hauria de "reflexionar" sobre el fet que Puigdemont tingui garantides les llibertats arreu d'Europa menys a l'Estat, en referència a l'ordre de detenció que hi ha vigent a Espanya malgrat que sigui diputat a Brussel·les.

