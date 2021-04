Fibracat TV rep el reconeixement de l'IEC per visibilitzar referents femenins

, el canal de TDT en català impulsat per l'operadora de telecomunicacions Fibracat, ha rebut el reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans per la seva tasca de visibilització del talent femení i empoderament de la dona. Es tracta d'una menció honorífica en elEl guardó reconeix el treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d'empoderament de les dones o d'ensenyament per a captar el talent femení especialment en els sectors de l'enginyeria, l'arquitectura, la informàtica, les telecomunicacions, etc.En la mateixa categoria, ha estat guardonada la iniciativa Enginy-era, un projecte social que té com a objectiu fer arribar les disciplines STE(A)M (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques, etc) a nens i nenes trencant estereotips de gènere. En la categoria de dones que han destacat per la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l'alumnat femení el premi ha estat per a l'enginyera i emprenedora Alejandra Villanueva i la menció honorífica per a l'especialista en AI i Big Data Karina Gibert.La presidenta de Fibracat TV i cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, Premi Dona TIC 2020, ha celebrat el reconeixement com "una empenta molt important per al nostre projecte, innovador i únic, que posa tot un canal de televisió al servei de la igualtat i l'empoderament de la dona en tots els sectors". La directora de Fibracat TV, Maria Darnell, que el proper 23 d'abril recollirà el reconeixement, assegura que "és un honor que una institució d'enorme prestigi com l'Institut d'Estudis Catalans reconegui la tasca d'una televisió tan jove, nascuda fa menys d'un any, a favor d'un propòsit tan necessari com la reivindicació i visibilització dels referents femenins".L'objectiu de Fibracat TV, tal com diu el seu manifest fundacional, és contribuir a la igualtat real i efectiva i crear referents de dones en tots els àmbits (també l'empresarial, el tecnològic o el científic). Amb formats innovadors, que tenen semblances amb els continguts que consumim a xarxes, el canal combat la falta de referents femenins, que és, precisament, una de les principals causes que fan que les dones siguin minoria en sectors estratègics.

