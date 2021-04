La quarta onada es frena: milloren els principals indicadors de la Covid-19

CONTAGIS 624.984 (+2.035) INGRESSATS 1.672 (-25) UCI 500 (-14) DEFUNCIONS 21.612 (+3) Rt 1,39 (+0,04) REBROT EPG 360 (+14) VACUNACIÓ DOSI 1 1.514.071 (+70.607) DOSI 2 485.345 (+11.221) Actualització: 16/04/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 1.514.071 (+70.607) 19,6% (+0,9) VACUNACIÓ SEGONA DOSI 485.345 (+11.221) 6,3% (+0,2) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 296.325 (+32.509) Actualització: 16/04/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 220.862 (+6.181) REBUIG A LA VACUNA 32.299 (+1.063) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 1.316.715 Dosis Moderna/Lonza: 91.345 Dosis Oxford/AstraZeneca: 509.528 Actualització: 14/04/2021

Altres notícies que et poden interessar

Els mals auguris respecte l'evolució de la possible quarta onada després de Setmana Santa sembla que no es confirmen, sinó tot el contrari. Els principals indicadors milloren aquest divendres, quan ja s'hauria de notar bona part de l'impacte dels dies festius, i molt especialment els positius amb tests d'antígens a persones simptomàtiques, que han anat caient des de l'inici de setmana.En els propers dies, amb les dades ja consolidades, això probablement es traduirà en una reducció de la incidència setmanal, trencant-se així la tendència prèvia cap a l'augment de contagis que apuntava a una quarta onada.El que ja millora, en tot cas, és el percentatge de positivitat, que baixa fins al 6,94%, per sota del 7% per primer cop des de fa una setmana i mitja. Igualment, cau la pressió hospitalària, amb 1.672 ingressats totals -29 menys que el dia anterior, tot i que el cap de setmana tornarà a créixer com és habitual, perquè es donaran menys altes- i 500 hospitalitzats a l'UCI -13 menys que el dia anterior i quasi una vintena menys que dilluns-.Malgrat tot, el risc de rebrot segueix creixent lleugerament fins als 360 punts -7 més que el dia anterior-, així com la Rt, que ja assoleix l'1,39 -0,02 punts més que el dia anterior-. Es tracta, però, de dades esbiaixades encara a causa del gran nombre de festius de Setmana Santa, ja que aquests dies es detecten menys positius que en els laborables, i a partir de la setmana vinent aquests indicadors es tornaran a estabilitzar a la baixa, reflectint millor l'actual estat de la pandèmia.Pel que fa a la vacuna, hi ha 1.514.071 persones a Catalunya que han rebut la primera dosi, 70.607 més que en el darrer balanç. A més, 485.345 han rebut la segona, 11.221 més. Així, un 19,6% de la població catalana ha rebut la primera dosi, el 6,3% la segona i el 6,5% la pauta completa. El departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la Covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor