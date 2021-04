Torrent prioritza un acord amb Junts i assegura que ERC no contempla governar en solitari

Dos mesos després de les eleccions del 14-F i amb les negociacions encallades, Torrent ha garantit que la predisposició del seu partit és màxima per arribar a un acord de govern amb JxCat. I tot i les crítiques del seu actual soci de govern, l'expresident del Parlament ha defensat que Pere Aragonès ha estat implicat en les negociacions "des del minut u", és a dir, des de la nit electoral.Torrent no ha volgut valorar altres escenaris que no siguin formar govern amb Junts i ha deixat clar que el seu partit no contempla altres opcions, tampoc la de governar en solitari tot i que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va apuntar cap a aquesta possibilitat si els dos partits independentistes majoritaris no arriben a un acord.De fet, Torrent considera que l'acord amb el partit de Carles Puigdemont és "possible i factible" i ha ofert la disposició d'ERC de negociar les 24 hores del dia per aconseguir-lo. Segons ha dit, una lectura "quantitativa i qualitativa" dels resultats de les eleccions porten cap a aquest escenari.Preguntat pel malestar de Junts per l'acord primer d'ERC amb la CUP, Torrent ha defensat que hi ha hagut una negociació "en paral·lel" amb les dues formacions però que s'ha arribat primer a un acord amb els anticapitalistes. L'expresident del Parlament ha valorat aquest acord i ha recordat que la CUP és necessària aritmèticament i que "tard o d'hora" hi havia de parlar. "Ens sentim orgullosos de l'acord amb la CUP. No és fàcil arribar a acords en polítiques de canvis importants en sectors essencials", ha afegit.En relació amb el Consell per la República, Torrent ha explicat que la presència d'ERC en aquest òrgan estava "congelada" per la voluntat de reformular-lo per tal que tots els sectors s'hi sentin còmodes. Segons ha dit, hi ha converses i sembla que serà així. Sobre el paper concret de Puigdemont, ha afirmat que és un actiu "importantíssim" pel país perquè representa en les seves pròpies carns la "deriva autoritària" de l'estat espanyol però ha assenyalat que això és "compatible" amb la presidència de la Generalitat de Pere Aragonès."Espero que el pròxim president de la Generalitat sigui Aragonès, que prendrà les decisions executives i liderarà políticament Catalunya. I això és compatible amb la rellevància a nivell internacional de Puigdemont", ha defensat per després concloure que les institucions han d'estar liderades per qui legítimament s'hagi escollit. Finalment, Torrent ha dit que no s'ha fet el carnet del Consell per la República i ha deixat en l'aire si se l'acabarà fent.