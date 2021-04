Troben un dofí mort a la platja de Blanes

Notícia: Policia Local, Protecció Civil @Blanes_cat i @agentsruralscat intervenen en la troballa d’un dofí mort a #Blanes Després d’activar el protocol amb la recollida de dades i mostres, es va retirar el cadàver trobat ahir dijoushttps://t.co/QSxVhDTStq pic.twitter.com/CBaLJZGNv7 — Ajuntament de Blanes (@Blanes_cat) April 16, 2021

Els Agents Rurals han recollit un dofí mort a la platja de Blanes (Selva), a uns deu metres de la sortida de la riera de la plaça de Catalunya. Un veí va veure'l aquest dijous a dos quarts de quatre de la tarda i va avisar de seguida a la Policia Local.Diversos agents del cos i també de Protecció Civil es van activar mentre s'avisava als Agents Rurals per fer l'atestat de la troballa. El dofí tenia diversos signes de descomposició i això va fer que no es pogués fer la necròpsia al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), tal com s'havia fet amb els últims cetacis trobats a Blanes, per determinar els motius de la seva mort.