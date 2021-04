El Govern prorroga el confinament comarcal una setmana més

Altres notícies que et poden interessar

El Govern mantindrà el confinament comarcal la setmana que ve, així com la resta de restriccions que hi ha actualment vigent a Catalunya. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha constatat que no hi ha hagut un "creixement explosiu" dels casos després de Setmana Santa i que s'ha entrat en fase "d'estabilització". Ramentol ha volgut agrair a la ciutadania el comportament aquests dies de festa. "De nou ha tornat a respondre amb solidaritat i amb civisme", ha apuntat. També ha agraït la feina als professionals sanitaris i ha reivindicat que per Setmana Santa es van administrar 270.000 vacunes. "Mai s'havien administrat tantes dosis", ha remarcat. Catalunya haurà administrat avui dos milions de dosis de la vacuna.Pel que fa a l'impacte sobre el sistema assistencial, Ramentol ha apuntat que es podria estar ralentitzant tot i que les UCI continuen tensionades, amb 500 pacients només de Covid, i els hospitals ja han hagut de reprogramar intervencions per poder atendre els casos de coronavirus. "Cal consolidar aquestes dades i doblegar la corba de pressió a les UCI", ha demanat Ramentol. Així es podrà entrar en una fase de "regressió" de la pandèmia. Per aconseguir-ho, el Govern prorroga set dies més les restriccions vigents amb la visa posada al 26 d'abril, quan podria començar la desescalada i l'aixecament de limitacions de mobilitat.Amb molta cautela, el Procicat valorarà aquest pla de desescalada "lenta i segura" a partir del 26 d'abril, sempre que els indicadors epidemiològic millorin. "Salut i Interior ja treballen en aquest pla per aplicar-lo si s'escau", ha detallat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. En els propers dies s'analitzaran les "alternatives normatives" que s'hauran d'activar a partir del 9 de maig, quan en principi s'ha d'aixecar l'estat d'alarma. "El 9 de maig la pandèmia encara estarà viva al nostre país", ha advertit Ramentol.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que el comportament d'aquesta quarta onada ha estat "estrany" a les UCI. "Ens va sobtar molt el comportament per Setmana Santa i abans, però ara sembla que s'ha estabilitzat. Necessitem dies per veure si s'estabilitza", ha apuntat. Abans de Setmana Santa hi va haver un creixement important de pacients a les UCI que no anava lligat a un augment important de nous contagis. "No hi hvia molts contagis, però ingressaven moltes persones a l'UCI", ha dit.Per què passa això? Argimon ha dit que hi ha moltes hipòtesis i es va posar sobre la taula la possibilitat que la variant britànica fos més agressiva. Després de diversos estudis,ha conclòs que aquesta variant "no és més virulenta". El principal problema és, com ha detallat Argimon, és que la tensió a les UCI és molt elevada perquè encara "no s'ha fet net" respecte la tercera onada. "El problema no és el nombre de pacients que han entrat ara a l'UCI, sinó l'acumulació entre onades", ha afirmat. Catalunya podrà confinar tot el país un cop hagi caigut l'estat d'alarma, si la situació ho requereix. Així ho ha assegurat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que ha posat de manifest que les comunitats autònomes disposaran dels mecanismes per poder tancar perimetralment els territoris. Aquesta mesura, en teoria, no es podia dur a terme a partir del 9 de maig, data en la qual desapareix l'estat d'alarma. En declaracions a Canal Sur , Calvo ha afirmat que "si el Consell Interterritorial decideix que hi ha alguna comunitat en situació de particular incidència pot adoptar el que s'anomena 'acció coordinada' que la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dit que és d'obligat compliment". Aquest, segons Calvo, és "un instrument molt interessant, obligatori, contundent i alhora flexible", de manera que "tenim armes jurídiques suficients".

