El Govern mantindrà el confinament comarcal a partir de dilluns

Altres notícies que et poden interessar

El Govern mantindrà el confinament comarcal la setmana que ve. A l'espera de la confirmació oficial del Procicat -hi haurà roda de premsa aquest divendres per informar-ne-, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit que cal fer "passes lentes però segures" en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Sobre la taula hi havia la possibilitat de limitar la mobilitat en l'àmbit de les vegueries o regions sanitàries, però els tècnics de la Generalitat, segons fonts consultades per, han preferit allargar uns dies més el confinament comarcal a l'espera de veure com evolucionen les dades de la pandèmia."Anem pel bon camí però no volem fer passes ràpides per després haver-ne de fer dues enrere", ha dit Sàmper, que ha admès que la Setmana Santa ha anat "millor" del que es preveia, perquè la corba de contagis no ha pujat tant com en un primer moment podia semblar. Sàmper ha remarcat el bon comportament de la gent, que ha fet cas de les restriccions del Govern pel que fa a la interacció social durant els dies de festa. De tota manera, es indicadors continuen a nivells elevats a Catalunya malgrat una certa estabilització els últims dies. En una entrevista al programa Aquí Cuni de la cadena Ser , el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que Salut confia poder retirar "aviat" el confinament comarcal, però ha emplaçat la ciutadania a esperar la confirmació del Procicat conforme es manté aquesta restricció almenys uns dies més. "Les dades aquests últims dies ens estan donant un respir, s'ha de veure si es manté o no", ha dit Argimon. Catalunya podrà confinar tot el país un cop hagi caigut l'estat d'alarma, si la situació ho requereix. Així ho ha assegurat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que ha posat de manifest que les comunitats autònomes disposaran dels mecanismes per poder tancar perimetralment els territoris. Aquesta mesura, en teoria, no es podia dur a terme a partir del 9 de maig, data en la qual desapareix l'estat d'alarma. En declaracions a Canal Sur , Calvo ha afirmat que "si el Consell Interterritorial decideix que hi ha alguna comunitat en situació de particular incidència pot adoptar el que s'anomena 'acció coordinada' que la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dit que és d'obligat compliment". Aquest, segons Calvo, és "un instrument molt interessant, obligatori, contundent i alhora flexible", de manera que "tenim armes jurídiques suficients".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor