Pfizer admet que pot caldre una tercera dosi de la vacuna al cap de 12 mesos

Altres notícies que et poden interessar

Albert Bourla, conseller delegat de Pfizer, ha afirmat que els vacunats contra el coronavirus podrien necessitar una tercera dosi "de record" un any després d'estar immunitzats. Així ho ha indicat en una entrevista a l'NBC, en què a més ha destacat que podria ser necessària una dosi de record anual."És extremadament important suprimir el grup de persones que poden ser susceptibles al virus", ha dit Bourla. No és el primer cop que es menciona aquesta possibilitat. Al febrer Pfizer i BioNTech van explicar que estaven analitzant l'eficàcia d'una tercera punxada per millorar la resposta immunitària dels pacients.Pfizer va analitzar a l'abril amb un estudi amb 12.000 participants que la vacuna tenia una eficàcia del 95% fins almenys sis mesos després d'inocular-se la segona dosi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor