Salut estudia un possible brot de legionel·la

L'Agència de Salut Pública està investigant l'origen d'alguns casos de legionel·la a la comarca del Vallès Occidental. Així ho ha pogut confirmaramb el departament de Salut, que ha explicat que l'estudi se centra en diversos casos notificats darrerament a la comarca.Segons detallen des de Salut, aquest procediment és l'habitual quan es produeix un cas d'aquest tipus i és Vigilància Epidemiològica qui s'encarrega de fer un estudi al respecte. Tot i que encara no s'ha pogut concretar, sembla que es podria tractar de casos detectats a Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal i Sant Quirze.La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. La legionel·losi no es transmet de persona a persona sinó que es contrau en inhalar vapor d'aigua o aerosols (dispersió d'un líquid o un sòlid en l'aire o en un gas).Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és lleu i presenta símptomes semblants als de la grip, com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees, i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, caracteritzada per pneumònia i febre alta que pot arribar a provocar la mort.

