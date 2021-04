Arxivada la segona causa contra el còmic «On és l'Estel·la?» de Comanegra

Avui compartim un brindis, amics!🥂🍻



Després de gairebé dos anys de processos judicials, la segona causa contra el llibre On és l'Estel·la ha estat arxivada pel jutjat número 12 de Palma. La persecució contra l'editorial Comanegra es remunta el 2019, quan el sindicat de la policia espanyola Jupol va presentar una denúncia contra l'obra. Posteriorment, quatre sindicats de la Policia Nacional de les Balears -SUP, CEP, SPP i UFP- van presentar una altra denuncia contra l'autor del còmic, Toni Galmés.Els sindicats policials acusaven el còmic de propiciar "insults, mentides, injúries, difamacions i incitació a l'odi contra les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat". Com a resposta, Galmés va defensar davant el jutge que es tractava d'una "clara situació de conculcació del dret de creació i la llibertat d'expressió".La primera causa va quedar arxivada el gener del 2020 . L'editorial ha hagut d'esperar fins aquest dijous la fi del "tràngol judicial". A través d'una piulada a Twitter, Comanegra ha celebrat la notícia amb "alegria enorme a pocs dies de Sant Jordi", finalment ha agraït "de tot cor" el suport rebut durant tots aquests mesos.El còmic On és l'Estel·la? és una obra en la qual la protagonista apareix com un "testimoni privilegiat de les jornades multitudinàries dels últims temps entorn del dret d'autodeterminació" entre les quals, apareixen recreacions de les manifestacions de la Diada, l'escorcoll d'impremtes, el 20-S, l'1 d'octubre, el vaixell del Piolín o la manifestació independentista a Brussel·les.

