Òmnium insta les institucions a afrontar els «reptes de país inajornables»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciat en una carta als socis que l'entitat explicarà el seu posicionament per als pròxims anys en dos grans actes públics aquest dissabte i durant el mes de maig. Davant la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19, Cuixart ha exigit a les institucions catalanes que "afrontin els reptes de país inajornables". "Els exigirem que estiguin a l'altura per al futur de les pròximes generacions i, sobretot, per a un present digne per als qui més ho necessiten", ha dit Cuixart. Òmnium es posiciona quan es compleixen dos mesos de les eleccions i la investidura de Pere Aragonès continua bloquejada pel desacord entre ERC i Junts. En l'acte del maig, l'entitat presentarà els seus "reptes estratègics".Cuixart fa tres anys i mig que és a la presó i fa unes setmanes va tornar a perdre el tercer grau penitenciari. A la carta adreçada als 185.000 socis de l'entitat, el president d'Òmnium insisteix que "presó i exili són dues cares de la mateixa moneda", després que, fa uns dies, el Consell per la República es plantegés com un dels esculls per avançar en les negociacions per a la investidura. Cuixart demana "unitat i mobilització" del sobiranista per avançar en la defensa del dret a l'autodeterminació, l'amnistia i la república, i per no "malbaratar" el resultat del 14-F i "aprofitar les victòries des de tots els fronts de lluita".De cara a la diada de Sant Jordi, la setmana vinent, Cuixart ha fet una crida a les institucions per posar en marxa un "salconduit cultural" després que el Procicat restablís el confinament comarcal per la mala situació de la pandèmia a Catalunya. "Les conseqüències dramàtiques que viu el sector estan afectant de manera irreversible tota una generació de creadors, artistes i pensadors d'arreu dels Països Catalans", ha alertat el dirigent independentista. A la carta, també explica que el juliol es posaran en marxa els actes de commemoració dels 60 anys d'història d'Òmnium, una fita que Cuixart defineix com un "èxit col·lectiu de país".

