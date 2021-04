Altres notícies que et poden interessar

La campanya de vacunació contra el coronavirus avança a Catalunya i sovint sorgeixen dubtes. Qui s'està vacunant? Qui pot demanar cita ja? Quina efectivitat té cada vacuna? Et pots contagiar de Covid malgrat estar vacunat? Aquestes són les respostes a les preguntes més freqüents.Les de Pfizer, AstraZeneca i Moderna. La de Janssen està suspesa temporalment , però l'Agència Europea del Medicament l'avala Les de Pfizer i Moderna s'estan administrant a l'Estat als majors de 80 anys. La d'AstraZeneca, entre 60 i 69 anys. S'aplica la de Pfizer a la població de 70 a 79 anys fins que es desbloquegi la de Janssen.La dePfizer té una efectivitat del 95% amb dues dosis. La de Moderna, del 94,5% amb dues dosis. La d'AstraZeneca, del 76% amb dues dosis. La de Janssen: 66% amb una sola dosi, 85% en casos greus.Amb la de Pfizer, com a màxim tres setmanes. Amb la de Moderna, com a màxim un mes. Amb la d'AstraZeneca, com a màxim tres mesos.Les persones de 80 anys cap endavant (nascudes fins al 1941), les de 60 a 69 anys (nascudes entre el 1952 i el 1961) i les persones de molt alt risc de salut.Ho pots consultar en aquesta web . Les persones de 60 a 69 anys reben un SMS i poden demanar cita. Les de més de 80 i amb molt alt risc, reben una trucada del seu CAP.Si tens entre 60 i 69 anys, pots demanar cita en aquesta web indicant el teu número de telèfon, una adreça de correu i el teu CIP, o si no en tens, el DNI o el passaport.L'SMS amb la cita i el CIP, o si no en tens, el DNI o passaport.Pots modificar la teva cita en aquesta web De moment només està actiu un, l'espai firal de Girona. Quan es rebi una quantitat més gran de dosis, es faran servir el Camp Nou, la Fira de Barcelona, la Fira de Cornellà, la Pista de Sabadell, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida, i un espai per concretar a Tarragona.Si t'has contagiat en l'últim mig any, no et pots vacunar ara encara que formis part dels grups d'edat. Tampoc si estàs guardant quarantena com a contacte estret d'un positiu.No.Cal que et posis en contacte amb el teu CAP perquè t'indiquin els passos a seguir.Si la vacuna és de dues dosis, amb una sola dosi es redueixen els símptomes d'una malaltia greu.És comú tenir inflamació a la zona de la injecció, mal de cap o dolor muscular, cansament i febre lleu.? Si no desapareixen els efectes en tres dies o es pateixen altres símptomes, cal trucar al 061 o al teu CAP.Sí, el podràs descarregar a La Meva Salut.Sí, encara que estiguis vacunat hauràs de fer servir mascareta, guardar distàncies, ventilar els espais i fer rentat de mans.Sí, perquè el cos podria no haver generat encara els anticossos.Europa prepara un certificat europeu de vacunació per facilitar viatges entre països aquest estiu, però no serà indispensable. També hi constarà si s'ha passat la infecció o si es té una prova negativa.

