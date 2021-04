Illa critica «l'espectacle» de les negociacions entre ERC i Junts

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha exposat aquest dijous la necessitat urgent de formar el nou Govern. "Estem veient un espectacle per part d'algunes formacions polítiques que no ens mereixem els catalans i catalanes", ha etzibat el dirigent socialista, en relació a les negociacions entre ERC i Junts.Illa ha insistit que Catalunya necessita un executiu nou, amb "plenitud de funcions", que ha reclamat que es formi "com més aviat millor". Tot i això, el líder del PSC ha insistit en la seva idea d'optar a un debat d'investidura, tot i que no compta amb els suports suficients.L'exministre de Sanitat ha apostat per combatre Vox "amb arguments i no amb pedrades ni xous", després que el bloc sobiranista s'hagi posat d'acord al Parlament per intentar evitar que el partit d'extrema dreta tingui un senador per designació parlamentària. Els mateixos socialistes han recordat en roda de premsa a la cambra catalana que no se saltaran la llei per evitar aquest senador de la formació d'extrema dreta.Illa ha fet aquestes declaracions just abans de participar en el cicle de debats sobre l'etapa postcovid que està organitzant la Fundació Carmen Chacón, al recinte modernista de Sant Pau.

