Un coronel de l'exèrcit espanyol canta l'«Hallelujah» per les víctimes de la Covid... i en surt escaldat

El ministeri de Defensa ha celebrat aquest dijous un acte de record als 27 militars morts a causa de la Covid. L'homenatge celebrat a l'Escola de Guerra de l'Exèrcit a Madrid, ha comptat amb la interpretació de la famosa cançó Hallelujah pel coronel de l'Exèrcit de Terra, Fernando Enseñat.

El vídeo del cant s'ha fet viral a través de les xarxes socials i ha estat motiu de mofes per part d'alguns usuaris. L'acte ha estat presidit per la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles; la secretaria d'Estat de Defensa, Esperanza Casteleiro; els caps dels exèrcits; i la directora del CNI, Paz Esteban.

El cant d'Enseñat ha estat molt criticat a les xarxes per la seva interpretació lliure de la cançó de Leonard Cohen, en anglès. La pronunciació del militar ha estat objecte de desenes de bromes i burles a la xarxa, a més de criticar l'elecció de la cançó per a homenatjar les persones que, precisament, han perdut la vida pel virus.

