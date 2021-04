Domino's comença a utilitzar cotxes autònoms per repartir pizzes

El vehicle autònom de Domino's funciona en un barri de Houston. Foto: Domino's Pizza.

Nou salt tecnològic en el lliurament de menjar a domicili. Domino's Pizza ha començat a fer servir als Estats Units un vehicle autònom per repartir les comandes als compradors. En concret, ha rebut l'aprovació per fer servir aquest sistema a Houston, on ha començat una prova pilot El cotxe, denominat R2 i personalitzat amb temàtica de la multinacional de pizzeries, és el primer que rep el vistiplau del Departament de Transports dels Estats Units per poder lliurar comandes.El vehicle compta amb càmeres de 360 graus i sensors, a més de radars de llarg i curt abast, per mapejar l'entorn i moure's. No pot transportar viatgers i està programat per prioritzar la seguretat dels vianants i els ciclistes.Els usuaris que visquin al barri de Woodland Heights i facin una comanda podran triar que el repartidor sigui R2. La plataforma els indicarà un PIN per localitzar la ubicació del vehicle des de la web. Quan arribi el cotxe, hauran d'introduir el codi per recollir les pizzes.El cotxe autònom no és la primera innovació en el lliurament de comandes de Domino's. Ja el 2013 la companyia va iniciar el repartiment de pizzes amb drons al Regne Unit. R2 també treballa amb la cadena de menjar mexicà Chipotle i amb els supermercats Walmart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor