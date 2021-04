Transició ecològica i transparència en els fons europeus, prioritats pel Cercle d'Economia

El Cercle d'Economia reclama una transició energètica "justa, ràpida i efectiva" i que el Govern català crei una conselleria de Transició Ecològica amb rang de vicepresidència, i que estigui dirigida per una personalitat de prestigi. Ho expressa en el document d'opinió Transició energètica, reconstrucció econòmica, nova governança, fet públic aquest divendres, en què l'entitat celebra un acte amb la participació de Teresa Ribera, vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica del govern espanyol; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament Barcelona.L'entitat, que presideix Javier Faus, recorda que Catalunya és la darrera comunitat autònoma en producció d'energies renovables i que no s'ha avançat des de l'aprovació de la llei de Canvi Climàtic del 2017. En aquest sentit, reclama que Catalunya es posi les piles en aquest terreny i que aposti de manera decidida per projectes empresarials que tinguin capacitat transformadora en el camp de la sostenibilitat, i que alhora crein llocs de treball de qualitat.Per participar en el debat sobre la transició ecològica, el Cercle va crear una comissió sobre el Green Deal, que ha elaborat el seu informe, Reptes i oportunitats en la transició cap a un model socioeconòmic sostenible. En el document, s'afirma que el pla de reconstrucció econòmica "ha d'incorporar el vessant ecològic i just que necessita la nostra societat". El temps corre i, segons la comissió, "la propera dècada és clau".L'entitat valora positivament l'aprovació al Congrés de la llei de canvi climàtic i transició energètica, que estableix que el 2030 hi haurà una reducció del 23% en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle respecte de l'any 1990 o que al 2040 es deixaran de fabricar cotxes de combustió. Pel Cercle d'Economia, els fons de Next Generation són una oportunitat única per canalitzar els recursos necessaris cap a la transició energètica. Demana a les institucions la màxima transpàrència en la seva gestió.El Cercle adverteix contra la temptació d'apostar per un "decreixement utòpic" i propugna "créixer de manera pròspera, sostenible que sigui garantia d'equitat". Afegint-se als sectors econòmics més conscients de la urgència climàtica, assegura que no tenir en compte el risc climàtic ja és en aquests moments "un risc d'inversió".

