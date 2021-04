El Constitucional deixa Toni Cantó fora de la llista d'Isabel Díaz Ayuso

El Tribunal Constitucional ha deixat fora de les llistes del PP a les eleccions madrilenyes Toni Cantó, antic líder de Ciutadans al País Valencià que va abandonar el partit taronja per concórrer com a número 4 de la candidatura d'Isabel Díaz Ayuso. El PSOE va impugnar la inclusió de Cantó a la llista del PP perquè estava empadronat a València, on era diputat a les Corts Valencianes i síndic del grup parlamentari de Cs. L'actor es va empadronar a Madrid pocs dies abans de l'elaboració de les llistes, però la llei electoral madrilenya exigia que estigués empadronat dos mesos abans, abans de la convocatòria electoral. El cens electoral va tancar-se l'1 de gener i Cantó va empadronar-se al març.El jutjat contenciós número 5 de Madrid va donar la raó als socialistes, però el PP va portar la decisió al Constitucional. "No pot ser elegible algú que no és elector", ha determinat el tribunal de garanties.La resolució del TC s'ha validat amb el vot de qualitat del president del tribunal i s'han produït vots particulars dels magistrats Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares i Alfredo Montoya.

