Sanitat vol prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi distància

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió de Salut Pública proposarà a les comunitats autònomes que prohibeixin fumar a les terrasses encara que hi hagi distància de seguretat entre els clients. La mesura és encara més restrictiva que la que ja es va acordar amb anterioritat, prohibint el consum de tabac (també pipes d'aigua i cigarretes electròniques) al carrer o a les terrasses si no es podia mantenir una separació de seguretat. Les Illes Balears, les Illes Canàries, el País Valencià, Cantàbria, Astúries i l'Aragó ja havien posat en marxa aquesta mesura.La restricció es debatrà en els pròxims dies en sessió de la Comissió, segons han avançat diversos mitjans que han tingut accés al document de Sanitat. En un principi s'havia de debatre aquest dijous, però segons ha avançat la Ser, la intenció és perfilar el document i la mesura al màxim. El ministeri afirma que a través dels aerosols i del fum es pot contagiar del coronavirus entre les persones encara que estiguin a certa distància de seguretat. Sanitat emmarca aquesta mesura en el "principi de precaució" en la lluita contra la pandèmia.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ja va afirmar a l'agost que "fumar en si no és una pràctica de risc excessiu per al coronavirus" però ha apuntat que limitar-ho és una eina per garantir "l'adequada implementació d'altres mesures de control", com el distanciament físic o l'ús de mascareta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor