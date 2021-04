Així serà «Amor con fianza», el nou reality de Netflix inspirat en «La isla de las tentaciones»

No necesitamos más imágenes del reality #AmorConFianza para saber que @monicanaranjo nos va a servir drama del bueno: seis parejas, un detector de mentiras con tecnología ocular y hasta 100.000 euros de premio. pic.twitter.com/MMR8RogfT4 — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

Tenemos tantas ganas de hacer TANTAS cosas este 2021... entre ellas, contarte todo lo que viene: — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

Netflix posa tota la carn a la graella i ja té a punt el nou reality televisiu per al 2021 que revolucionarà la plataforma: Amor con fianza. El programa, inspirat clarament en La isla de las tentaciones, estarà presentat per Mònica Naranjo -qui precisament va ser la conductora de la primera temporada de La isla- però encara no hi ha una data específica per a la seva estrena. Aquest dijous, la plataforma ha fet públiques les novetats a Netflix Espanya per a les pròximes setmanes.El programa es basarà a reunir a sis parelles en un escenari exòtic (el primer vídeo mostra una platja paradisíaca). Totes elles asseguren que tenen una relació completament honesta i el format intentarà anar descobrint, programa a programa, les mentides que s'amaguen rere la façana de la seva relació. La parella que sigui l'última en abandonar el programa aconseguirà un premi de 100.000 euros.No serà l'únic programa televisiu que estrenarà Netflix en les pròximes setmanes. Insider serà el nou format de la plataforma, que buscarà agrupar un grup de persones per a viure una experiència -encara sense determinar- amb la fi d'aconseguir fins a 100.000 euros de premi. Aquestes han estat les altres novetats que ha presentat la plataforma per al servei a l'estat espanyol:

