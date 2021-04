La patronal de l'oci nocturn proposa convertir discoteques en espais culturals

L'oci nocturn demana un canvi normatiu per poder donar usos culturals a les sales fora d'hores, fer activitats a l'aire lliure i explotar l'horari de tarda després de "13 mesos tancats" per la covid, ha dit en roda de premsa aquest dijous el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas."Els nostres espais s'han de reconvertir, no han de ser només espais per ballar i per vendre un tipus d'oci molt tancat sinó que s'hi poden fer altres activitats culturals. Volem fer de tot", ha explicat.Mas ha dit que es planteja diferents escenaris per la reobertura de sales a Catalunya, sent el més positiu una reactivació amb limitacions al juliol. També es planteja dos possibilitats més negatives.Tornar a l'octubre, però "amb més capacitat" seria "més negatiu" mentre que el tercer escenari que planteja que les discoteques romanguin tancades fins a principis del 2022, cosa que seria "catastròfic" per un sector que dóna feina a 37.000 treballadors de manera directa, "10 vegades la Nissan", ha remarcat el també president de la federació espanyola d'oci nocturn 'España de Noche'.La pandèmia ha permès a les sales "reflexionar" i veure que "cal apostar pels continguts" i per deixar clar que "l'oci nocturn és cultura", ha insistit Mas. Una de les línies de negoci que es podrien explorar, seria que "els mateixos promotors poguessin fer activitats al carrer amb un horari que no molestés als veïns, posar una barra i música i fer-ho al carrer".Per a fer possible aquests canvis, cal modificar normatives com les d'horaris, que depèn del Govern, que obliguen les discoteques a estar tancats 12 hores, cosa que impedeix fer un concert matinal, ha exemplificat Mas. Una altra normativa que també dificulta l'obertura de noves línies de negoci per les sales de festes és la de les terrasses, que és de domini municipal.

