Les noves cares dels «Bridgerton»

Bridgerton va ser la gran sèrie d'èxit de Netflix del 2020. Un autèntic revulsiu per al públic, que va tornar a enganxar-se a una marató de capítols a la plataforma com no s'havia enregistrat des de les estrenes de Stranger Things o la segona temporada de La casa de papel. La sorpresa de Netflix va ser doble: els èxits en visualitzacions i la sonada fama del duc de Hastings, un dels protagonistes secundaris interpretats per Regé-Jean Page. Amb la revelació de la pèrdua d'aquest personatge per a la nova temporada, la plataforma ha confirmat aquesta setmana una tercera i una quarta per als pròxims anys, a més de confirmar el repartiment final per a la nova fornada de capítols que sortirà aquest 2021.La segona temporada es basarà en la segona novel·la de l'autora original, Julia Quinn, que s'anomena El vescompte que em va estimar. La decisió de Netflix és clara: Jonathan Bailey (vescompte Anthony) serà la cara més visible de la segona temporada i cap personatge masculí pot fer-li ombra, tal com mostra la novel·la. Regé-Jean Page marxa de la sèrie després d'un 2020 enlluernador i els mitjans especialitzats de cinema apunten al fet que podria ser candidat per a interpretar el nou James Bond.La primera sorpresa a aterrar a la sèrie és Simone Ashley -coneguda per la també sèrie de Netflix, Sex Education-, que interpretarà el personatge de la Kate i serà la nova pretendenta del vescompte Anthony. La plataforma, a través d'un comunicat, va confirmar la incorporació de diversos personatges: Charithra Chandran, qui donarà vida a Edwina Sharma, la germana petita de la Kate; Shelley Conn, que interpretarà a Mary Sharma, la mare de la Kate; i Càlam Linch i Rupert Young que es posaran, respectivament, en el paper de Theo Sharpe i Jack.Si amb la tercera i quarta temporada de la sèrie que ja ha confirmat Netflix se segueix l'ordre dels llibres de Julia Quinn, les trames començaran a centrar-se en diferents personatges en les pròximes fornades de capítols. Per la tercera es basarien en la novel·la Et dono el meu cor, que posa el focus en Benedict Bridgerton (interpretat per Luke Thompson). Pel que fa a la quarta temporada, si seguís l'ordre natural dels llibres, es basaria en Seduïnt a Mr Bridgerton i explicaria la història d'amor entre la Penelope i en Colin Bridgerton.

