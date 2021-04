Visitar Barcelona sense baixar de l'autocar: la proposta del sector turístic per als creueristes

Baixar del vaixell, pujar a un autocar i tornar al vaixell. Aquesta és l'essència de la proposta del sector turístic per als creueristes aquest estiu, en el marc de la prova pilot promoguda pel Port de Barcelona. Així ho ha assegurat el president de les Agències Catalanes de Viatges (ACAVe), Martí Sarrate, en una entrevista a Betevé.Segons Sarrate la proposta té l'aval del primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i del regidor de Turisme. Xavier Marcé, així com de la Generalitat. Faltaria, però, el vistiplau del govern espanyol.L'objectiu del pla pilot és extremar les mesures de seguretat per prevenir els contagis de Covid-19. Els creueristes es limitarien a visitar la ciutat des de l'autocar i no en baixarien per fer cap activitat.Segons l'ACAVe el pla preveu que els primers vaixells que arribin a Barcelona ho facin amb un 10% del seu aforament, traslladant un màxim de 500 o 600 persones per creuer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor