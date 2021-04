Condemnen a un any i mig de presó el primer detingut del tall de la Meridiana

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat un militant d'Arran a un any i mig de presó per atemptat a l'autoritat i a pagar una multa per lesions a un mosso d'Esquadra durant un dels talls de la Meridiana, en concret el del 19 d'octubre del 2019. En concret, haurà de pagar 360 euros de multa i 1.350 d'indemnització a l'agent pels dies que va estar de baixa i per les seqüeles que li han quedat en un dit de la mà.Segons la sentència, el condemnat va ser requerit pels Mossos juntament amb un grup de persones perquè no travessessin el cordó policial que impedia l'ocupació de la via. Un agent va subjectar una persona perquè no hi passés i l'acusat va empènyer el mosso i el va fer caure, colpejant-se fortament en el quart dit de la mà dreta.