El TC alemany tomba la llei de regulació dels lloguers a Berlín

El Tribunal Constitucional alemany ha tombat la llei que congela des del 2020 els lloguers a Berlín perquè considera que els lands no són competents per fer-ho. El dictamen del tribunal amb seu a Karlsruhe argumenta que la competència en aquesta matèria és del govern federal.Segons el Constitucional alemany, els lands només poden legislar al respecte "en cas que el govern federal no hagi fet un ús final de la seva competència legislativa". La congelació dels lloguers va entrar en vigor el 23 de febrer amb l'objectiu de frenar l'augment dels preus. La llei fixa un màxim de 9,8 euros per metre quadrat i afecta els contractes d'un milió i mig d'habitatges a la capital alemanya durant cinc anys.El cas té paral·lelismes amb Catalunya. En primer lloc perquè la legislació de Berlín ha estat un dels referents internacionals dels impulsors de la regulació dels arrendaments, amb el Sindicat de Llogaters al capdavant.En segon lloc, perquè hi ha molts números que el desenllaç de la llei catalana sigui el mateix que el de la berlinesa. El Tribunal Constitucional ja ha admès a tràmit el recurs del PP per suspendre la norma amb l'argument que el Parlament no té competències per legislar en aquest àmbit. Un avís que ja va fer el Consell de Garanties Estatutàries abans de l'aprovació de la normativa.

