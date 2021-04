L'ANC i la Intersindical activen una campanya per dotar de contingut econòmic i social la independència

Dotar de contingut econòmic i social la independència. Aquest és el repte de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Intersindical-CSC, que aquest dijous han activat una campanya d'argumentari per evidenciar que una república catalana és necessària per millorar la vida de la gent. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha destacat la importància de tenir un discurs social propi, en clau catalana, davant d'aquesta crisi econòmica i social provocada per la Covid-19. Juntament amb la Intersindical, han presentat aquest matí la campanya "Alcem-nos", en el marc de l'1 de maig i l'estratègia de reforçar l'independentisme en àmbits on encara és feble i destacar la importància de la independència en clau social i econòmica en l'actual context.ANC i Intersindical han presentat avui, en el marc d'aquesta campanya, un manifest obert a adhesions. "Aquesta campanya és molt important en l'actual context. El 2018 i 2019 eren anys de recuperació econòmica", ha recordat. Ara, l'estratègia passa no tant per "enfortir estructures" sinó per "recuperar l'argumentari econòmic i social propi de l'independentista" davant l'actual crisi econòmica. "Estem afrontant una crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la qual en comencem a veure els efectes", ha dit Paluzie. La sortida de la crisi serà diferent en funció de les polítiques públiques que s'apliquin. "No ens podem permetre que les desigualtats socials a Catalunya s'agreugin", ha defensat la presidenta de l'entitat.Per combatre des de Catalunya aquest problema, ha dit la presidenta de l'ANC, manquen les eines pròpies d'un estat independent. Alhora, el govern espanyol afronta la sortida de la crisi des de la recentralització i mirant de "recuperar poder" i sense donar prou ajudes directes a famílies i empreses. "Això comportarà la destrucció de moltes empreses i moltes vides. Les classes populars seran les més afectades", ha dit Palzuie. Els fons europeus són positius, però la dirigent independentista ha alertat que afavoriran principalment els grans oligopolis. "El gruix dels ajuts anirà a aquestes grans empreses que ja tenen beneficis", ha apuntat.Paluzie ha destacat la feina de l'ANC aquests últims anys per "poder sostenir una declaració d'independència" i "compensar les febleses" que es van detectar després de l'1-O en àmbits com, per exemple, l'empresarial o el sindical. En l'àmbit sindical, l'ANC treballa des de fa anys per enfortir el sindicalisme nacional compromès amb la independència com ara la Intersindical. Paluzie ha remarcat la importància de fer un discurs social en clau independentista, i en aquesta línia es presenta la campanya d'argumentari "econòmic i social" des d'una òptica independentista. "Estem afrontant una crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la qual en comencem a veure els efectes", ha dit Paluzie.La dirigent independentista ha destacat la importància d'un "discurs propi" de l'independentisme en aquest moment de crisi en clau econòmica i social. Així, s'ha de poder contrarrestar l'actual crisi amb un discurs que enforteixi l'independentisme, i per això des de l'ANC és "estratègic" recuperar aquest argumentari que "visualitzi clarament els lligams entre la manca d'instruments per fer polítiques públiques que afavoreixin la cohesió i el benestar social i la necessitat urgent de la independència per poder tenir aquests instruments", ha afirmat.El secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha defensat un sistema públic fort, que reforci el sistema educatiu i sanitari, també uns serveis socials públics universals i de qualitat que pugui fer front a la crisi i generar benestar a la majoria de la població. "La resposta de l'Estat ha estat la repressió", ha constatat Perelló. En aquest context de crisi, cal una "resposta catalana". "L'estat espanyol ha de prendre mesures per atenuar aquesta situació d'emergència", ha demanat el secretari general.Cal, ha dit, aturar els desnonaments i els desallotjaments, fer polítiques efectives davant l'emergència habitacionals i condonar el pagament dels subministraments bàsics, establir una renda bàsica universal i abordar la reducció de la jornada laboral per construir "una societat democràtica on el benestar sigui la pedra angular". També ha defensat la necessitat de regularitzar les persones refugiades.

