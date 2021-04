Barcelona amplia el servei de dentista gratuït per a veïns vulnerables amb una nova consulta

El barri de Torre Baró és la zona escollida per l'Ajuntament de Barcelona per acollir la segona consulta del dentista municipal que ofereix serveis gratuïts per a veïns vulnerables. El primer punt es va inaugurar a finals de 2018 a les instal·lacions de l’antiga mútua municipal ubicada al número 127 del carrer Viladomat. Des de llavors s'han atès 2.080 persones derivades pels serveis socials i s'han fet més de 15.000 visites.L'obertura de la nova consulta permetrà incrementar les hores d’atenció del dentista un 33%, fins a les 121 hores setmanals. Les hores per a procediments d’higiene dental han augmentat un 50%, fins a les 56 hores setmanal. La consulta començarà obrint tots els matins i es valorarà més endavant ampliar horaris.La consulta està situada al número i l'Ajuntament justifica la ubicació pel lloc de residència de la majoria d'usuaris del servei. El 20% són del districte de Nou Barris, el 10% de Sant Andreu i el 7% d'Horta-Guinardó.Del total de persones ateses durant l’any 2020 el 54,3% han estat dones, el 53,5% tenia entre 45 i 64 anys. Tots els pacients han estat derivats per part de professionals vinculats amb el treball social: el 76,2% des d’algun dels 40 Centres de Serveis Socials, el 18,5% des d’algun servei social especialitzat i el 5,2% des d’algun Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a les drogodependències.L'obertura de la segona consulta del servei arriba mentre l'Ajuntament treballa per fer realitat el projecte de dentista municipal obert per al conjunt de la ciutadania. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha assegurat aquest dijous que la previsió és estrenar el servei abans del 2022. El consistori ja disposa de local, després que el jutge aixequés les mesures cautelars contra la iniciativa, arran del recurs del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.El servei d'odontologia no forma part de la cartera de serveis del sistema públic de salut. El Parlament de Catalunya va aprovar a finals de la legislatura passada la llei 12/2020 de l’atenció pública de la salut bucodental per incloure'l a la cartera de salut pública. La llei, però, encara està pendent del seu desplegament.Tarafa ha posat l'accent en el fet que abans de la pandèmia el 12% de la població de Catalunya no podia anar al dentista per motius econòmics. "Hem intentat aprofitar totes les escletxes que ens permet l’Ajuntament", ha reivindicat la regidora de Salut, que ha recordat la signatura d'un conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu per atendre fins a 150 infants i 500 persones adultes en situació de sensellarisme l’any. També, l'acord amb l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental per atendre amb preus reduïts les persones vulnerables que siguin usuàries de la Targeta Rosa o bé de la Targeta Barcelona Solidària.L'alcaldessa, Ada Colau, també ha participat a la roda de premsa de presentació de la nova consulta i ha qualificat el servei de "necessari i imprescindible". "Mentre la Generalitat no l'assumeixi, l'ampliarem", ha assegurat, alhora que ha instat el Govern a "posar-se les piles".

